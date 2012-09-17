Loading...

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA - QUARTA GIORNATA

17/09/2012

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA – QUARTA GIORNATA Roma – SportItalia ha comunicato il palinsesto per la quarta giornata del RaboDirect PRO12 in calendario tra il 21 ed il 22 settembre: Venerdì 21 settembre, ore 20.05 – diretta SportItalia 2 RaboDirect PRO12, IV giornata Zebre v Ulster Sabato 22 settembre, ore 19.30 – diretta SportItalia 2 RaboDirect PRO12, IV giornata Cardiff Blues v Benetton Treviso
