RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA - QUINTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2012

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA – QUINTA GIORNATA Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per la quinta giornata del RaboDirect PRO12, in programma nel fine-settimana del 28-30 settembre. Venerdì 28 le Zebre tornano in campo, dopo il posticipo della sfida contro Ulster, facendo visita ai Glasgow Warriors semifinalisti nella passata stagione: calcio d’inizio alle ore 20.35 italiane e differita SportItalia 2 alle ore 22.35. Alle 19.05 di sabato, sempre in diretta sullo stesso canale, la Benetton Treviso riceve invece al Monigo gli Scarlets di Llanelli, attualmente capolisti della graduatoria dopo le prime quattro giornate. Questo il palinsesto: Venerdì 28 settembre, ore 22.35 – differita SportItalia 2 Glasgow Warriors v Zebre Rugby Sabato 29 settembre, ore 19.05 – diretta SportItalia 2 Benetton Treviso v Scarlets
