RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA VII GIORNATA
di Redazione
23/10/2012
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA VII GIORNATA Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la settima giornata del RaboDirect PRO12, in programma nel fine settimana del 26-27 ottobre: Venerdì 26 ottobre, ore 23.00 – differita SportItalia 2 Munster v Zebre Sabato 27 ottobre, ore 19.05 – diretta SportItalia 2 Benetton Treviso v Glasgow Warriors
