RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA X GIORNATA
di Redazione
26/11/2012
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA X GIORNATA Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la decima giornata del RaboDirect PRO12 in calendario sabato 1 dicembre: Sabato 1 dicembre, ore 15.00 – diretta SportItalia 2 Benetton Treviso v Dragons Sabato 1 dicembre, ore 19.00 – diretta SportItalia 2 Leinster v Zebre
RAPPORTO MEDICO
RANKING IRB, L'ITALIA RISALE IN DECIMA POSIZIONE
