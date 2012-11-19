Loading...

RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS IX GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2012

RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS IX GIORNATA La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Filippo Giusti (Petrarca Padova), Ezio Galon (Marchiol Mogliano) ed Andy Vilk (Cammi Calvisano) sono stati messi a disposizione della Benetton Treviso dai rispettivi Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il nono turno del RaboDirect PRO12 Treviso v Ulster di venerdì 23 novembre. La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la disponibilità e la sensibilità dimostrate.
