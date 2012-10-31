Loading...

RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS VIII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2012

RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS VIII GIORNATA Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Ezio Galon (Marchiol Mogliano), Enrico Targa (Petrarca Padova) ed Andy Vilk (Cammi Calvisano) sono stati messi a disposizione della Benetton Treviso dai rispettivi Club di appartenenza, in qualità di permit-players, per l’ottava giornata del RaboDirect PRO12 Connacht v Benetton Treviso, in calendario sabato 3 novembre a Galway. La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la disponibilità e la sensibilità dimostrate.
