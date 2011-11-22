RABODIRECT PRO12, PROGRAMMAZIONE RAI SPORT IX GIORNATA
di Redazione
22/11/2011
[gallery] RABODIRECT PRO12, PROGRAMMAZIONE RAI SPORT IX GIORNATA Roma – La nona giornata del Rabodirect PRO12 coincide con lo sbarco della manifestazione su Rai Sport, proprietaria dei diritti della manifestazione per l’Italia. Primo appuntamento giovedì 24 novembre alle 20.30, in diretta su Rai Sport 2, per la diretta del match che vede gli Aironi impegnati al Cardiff City Stadium contro i Blues gallesi padroni di casa. Sabato pomeriggio alle 15.00, sempre su Rai Sport 2, debutto televisivo per la Benetton Treviso che riceve allo Stadio Monigo gli irlandesi del Leinster, attualmente secondi in classifica. Rabodirect PRO12, IX giornata – giovedì 24 novembre, ore 20.30 Diretta Rai Sport 2 Cardiff Blues v Aironi Rugby Rabodirect PRO12, IX giornata – sabato 26 novembre, ore 15.00 Diretta Rai Sport 2 Benetton Treviso v Leinster
Redazione