RABODIRECT PRO12, PROGRAMMAZIONE TV DELLA TERZA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2012

RABODIRECT PRO12, PROGRAMMAZIONE TV DELLA TERZA GIORNATA Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la terza giornata del RaboDirect PRO12, di sabato 15 settembre: RaboDirect PRO12, III giornata – sabato 15 settembre, ore 19.05 Diretta SporItalia 2 Benetton Treviso v Leinster
