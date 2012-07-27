Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, SPORTITALIA SARA' IL NUOVO BROADCASTER PER L'ITALIA

RABODIRECT PRO12, SPORTITALIA SARA' IL NUOVO BROADCASTER PER L'ITALIA

di Redazione 27/07/2012

RABODIRECT PRO12, SPORTITALIA SARA’ IL NUOVO BROADCASTER PER L’ITALIA Rabodirect PRO12 e Federazione Italiana Rugby (FIR) informano che Sportitalia assumerà il ruolo di broadcaster ufficiale per l’Italia del Rabodirect PRO12 per la stagione 2012/13. L’emittente milanese, che vanta un impegno di lunga data nel rugby e nel recente passato ha mandato in onda il massimo campionato francese e gli incontri dell’Italia U20 nel 6 Nazioni di categoria, è ora pronta a muovere un nuovo passo sul palcoscenico del rugby di alto livello con la trasmissione – a partire dalla fine di agosto – del torneo che vede la Benetton Treviso e la neonata franchigia delle Zebre, di base a Parma, affrontare le migliori esponenti del rugby gallese, scozzese ed irlandese. Sportitalia produrrà e manderà in onda in chiaro ed in diretta i ventidue incontri di Benetton Treviso e Zebre in programma sul territorio italiano e le partite esterne di cui sia prevista la produzione, oltre ad altri incontri di stagione regolare che verranno successivamente definiti ed alle fasi finali del Rabodirect PRO12. John Feehan, CEO del Rabodirect PRO12, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter annoverare Sportitalia tra i nostri partner televisivi e sono certo che la loro ampia copertura del torneo contribuirà ad arricchire l’immagine del RaboDirect PRO12 in Italia” “Il Rabodirect PRO12, insieme al 6 Nazioni ed all’Heineken Cup, è la più prestigiosa vetrina del nostro movimento – ha detto il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi – e riteniamo per questo motivo fondamentale poter contare su un partner televisivo in grado di garantire una copertura che sia completa, puntuale ed in chiaro, in modo tale da permettere agli appassionati di tutta Italia di assistere agli incontri delle nostre due squadre in un torneo di così alto livello. Siamo certi che Sportitalia potrà contribuire in modo significativo allo sviluppo del Rabodirect PRO12 nel nostro Paese e mi auguro che, unitamente alla messa in onda in chiaro delle partite, si possano in futuro affiancare nuove opportunità per comunicare il PRO12 nel nostro Paese”. “Sportitalia – ha dichiarato l’Amministratore unico dell’emittente, Bruno Bogarelli – è entusiasta di ampliare la propria offerta multidisciplinare e di contribuire, con il Rabodirect PRO12, a sostenere le squadre italiane impegnate in grandi competizioni internazionali. Ringrazio il Presidente Dondi ed i rappresentanti del Rabodirect PRO12 per la fiducia concessaci e sono certo che questa collaborazione si rivelerà proficua per tutte le parti in causa”.

