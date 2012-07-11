Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2012/13

di Redazione 11/07/2012

[gallery] RABODIRECT PRO12, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2012/13 I DERBY ITALIANI TRA ZEBRE E BENETTON TREVISO IL 21 E 28 DICEMBRE Dublino – E’ stata ufficializzata oggi, in attesa della definizione delle singole date e degli orari di disputa degli incontri, la struttura del calendario del Rabodirect PRO12 2012/13 che vede al via la Benetton Treviso e le neonate Zebre, di base a Parma. Sarà la Benetton Treviso, nel fine settimana del 31 agosto, ad inaugurare la nuova stagione davanti al pubblico di casa sfidando subito davanti al pubblico del “Monigo” gli Ospreys gallesi, campioni in carica; per le Zebre l’esordio assoluto avverrà al “Rodney Parade” di Newport contro un’altra compagine gallese, quella dei Dragons. Una settimana più tardi, con Treviso impegnata in casa della corazzata irlandese Munster, arriverà invece la “prima” casalinga per le Zebre che, al “XXV Aprile” di Parma ospiteranno la provincia del Connacht. Come già in occasione delle precedenti edizioni del PRO12, i due derby italiani caratterizzeranno il periodo delle feste natalizie: nel fine settimana del 21/23 dicembre, per l’undicesimo ed ultimo turno della fase di andata, le Zebre ospiteranno la Benetton Treviso a Parma per restituire la visita al “Monigo” tra il 28 ed il 30 dicembre nella gara che chiuderà il 2012 ovale aprendo, al tempo stesso, il girone di ritorno. Il ventiduesimo ed ultimo turno della stagione regolare del Rabodirect PRO12 si giocherà nel fine settimana del 3-5 maggio, con la Benetton Treviso impegnata in trasferta in Galles, a Llanelli, contro gli Scarlets e le Zebre di fronte al Munster sul campo di casa. La formula del Rabodirect PRO12, come nella passata stagione, prevede la qualificazione alle semifinali delle prime quattro squadre classificate al termine delle ventidue giornate e gare singole di qualificazione alla finale, fissata per sabato 25 maggio in sede da definire. IL CALENDARIO COMPLETO E' ALLEGATO ALLA PRESENTE EMAIL O CONSULTABILE ONLINE

