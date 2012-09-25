RABODIRECT PRO12, ZEBRE v ULSTER RIPROGRAMMATA PER IL 18 NOVEMBRE A PARMA
di Redazione
25/09/2012
ZEBRE v ULSTER RIPROGRAMMATA PER IL 18 NOVEMBRE A PARMA Il match Zebre v Ulster valido per la quarta giornata di RaboDirect PRO12, originariamente in programma il 21 settembre e posticipato a seguito della tragica morte del giocatore di Ulster Nevin Spence, è stato riprogrammato allo Stadio “XXV Aprile” di Parma alle ore 15.00 di domenica 18 novembre.
