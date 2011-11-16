RADUNO A PARMA DAL 27 AL 29 NOVEMBRE
di Redazione
16/11/2011
[gallery] NAZIONALE, ECCO LA PRIMA ITALIA DI BRUNEL 42 GIOCATORI A PARMA DAL 27 AL 29 NOVEMBRE Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato 33 giocatori per il primo raduno della propria gestione, in programma a Parma da domenica 27 a martedì 29 novembre. Al raduno parteciperanno anche, in qualità di invitati, atleti militanti in Club di Francia ed Inghilterra ed atleti di interesse nazionale non disponibili per infortunio. Due gli atleti alla prima convocazione assoluta con la Squadra Nazionale: il ventenne mediano d’apertura Luca Morisi, in forza ai BancaMonteParma Crociati, ed il diciottenne trequarti ala della Ruggers Tarvisium Angelo Esposito, capitano dell’Accademia FIR di Tirrenia. Questa la lista dei convocati e degli invitati per il raduno: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 8 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 83 caps) Fabio STAIBANO (Aironi Rugby, 9 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Aironi Rugby, 3 caps)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 41 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 80 caps) Seconda linea Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 88 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 54 caps) Joshua FURNO (Aironi Rugby, 1 cap)* Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 25 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 6 caps) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 16 caps) Mauro BERGAMASCO (88 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 58 caps) Mediani di mischia Edoardo GORI (Benetton Treviso, 9 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 8 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luca MORISI (BancaMonteParma Crociati, esordiente)* Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 27 caps) Centri/Ali Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 12 caps)* Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 14 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 8 caps) Giovan Battista VENDITTI (Aironi Rugby, esordiente)* Estremi Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 33 caps) Ruggero TREVISAN (Aironi Rugby, esordiente)* Invitati Mirco BERGAMASCO (Racing Metro Paris, ala, 85 caps) Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, centro, 72 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, pilone, 82 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, flanker, 6 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, centro, 25 caps) Andrea LO CICERO (Racing Metro Paris, pilone, 91 caps) Andrea MASI (Aironi Rugby, estremo, 64 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, n.8, 83 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, mediano di mischia, 14 caps)
Articolo Precedente
RADUNO A PARMA DAL 27 AL 29 NOVEMBRE
Articolo Successivo
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA
Redazione