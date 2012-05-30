Home Senza categoria RADUNO A ROMA, SABATO PARTENZA PER LE AMERICHE

di Redazione 30/05/2012

NAZIONALE, DOMANI AL VIA IL TOUR 2012: RADUNO A ROMA, SABATO PARTENZA PER LE AMERICHE Roma – Inizia domani sera all’Hotel Excel Monte Mario di Roma la lunga avventura estiva dell’Italrugby di Jacques Brunel, impegnata nelle tre settimane a venire nel tour che porterà Parisse e compagni in Sud e Nord America per sfidare i Pumas dell’Argentina (San Juan, 9 giugno), il Canada (Toronto, 15 giugno) e gli Stati Uniti (Houston, 23 giugno). La Nazionale lavorerà a Roma sino a sabato pomeriggio, per poi imbarcarsi alle ore 22.00 sul volo che dalla Capitale porterà i trenta atleti convocati da Brunel sino a Buenos Aires da dove, l’indomani, è previsto il trasferimento a San Juan, sede del primo test del tour contro un’Argentina che prepara la prima partecipazione al Rugby Championship. Dopo aver lavorato per l’intera scorsa settimana ad Orzinuovi, concentrando in particolare le sedute sull’aspetto fisico, gli Azzurri inizieranno da venerdì mattina all’Acqua Acetosa a sperimentare il piano di gioco da adottare nel corso del tour. Sette gli esordienti nel gruppo, undici complessivamente i giocatori alla prima uscita agonistica con Jacques Brunel, dodici gli atleti nati tra il 1988 ed il 1991 ad aver frequentato l’Accademia FIR di Tirrenia. Questi i trenta Azzurri da domani sera in raduno a Roma: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 85 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 3 caps) Lorenzo ROMANO (Aironi Rugby, esordiente) Tallonatori Tommaso D’APICE (Aironi Rugby, 8 caps)* Carlo FESTUCCIA (Banca Monte Parma Crociati, 51 caps) Davide GIAZZON (Femi-CZ Vea Rovigo, esordiente) Seconde linee Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 93 caps) Joshua FURNO (Aironi Rugby, 2 caps)* Marco FUSER (Marchiol Mogliano, esordiente)* Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 7 caps) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 21 caps) Mauro BERGAMASCO (Aironi Rugby, 89 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 10 caps)* Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Sergio PARISSE (Stade Francais, 88 caps) – capitano Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 63 caps) Mediani di mischia Edoardo GORI (Benetton Treviso, 13 caps)* Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 14 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 14 caps) Centri/Ali/Estremi Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 17 caps)* Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 37 caps) Luca MORISI (Banca Monte Parma Crociati, 1 cap)* Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps)* Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 17 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 10 caps) Giovambattista VENDITTI (Aironi Rugby, 4 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

