Raduno azzurro a Tirrenia

di Redazione 16/04/2010

Costantino Ricciardi, ala diciannovenne del Petrarca Padova, non prenderà parte al raduno della Nazionale Italiana Rugby in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) da domenica 18 a mercoledì 21 aprile. Ricciardi, che avrebbe dovuto prendere parte al suo primo raduno con la Nazionale Maggiore, non ha ancora pienamente recuperato dallo strappo al bicipite femorale che già lo ha tenuto lontano dall’RBS 6 Nazioni Under 20. Lo staff diretto dal Commissario Tecnico Nick Mallett non ha effettuato sostituzioni. La lista dei convocati è la seguente: Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) Francesco MINTO (Banca Monte Parma, esordiente) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Michele RIZZO (Benetton Treviso, 2 caps) Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 46 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

