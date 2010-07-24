Home Federazione Italiana Rugby Raduno in Valle d'Aosta

Raduno in Valle d'Aosta

di Redazione 24/07/2010

La Nazionale Italiana Rugby si radunerà domani sera alle ore 18.00 presso il Grand Hotel Courmaison di Prè-Saint-Didier, in provincia di Aosta, per l’ormai tradizionale preparazione estiva all’ombra del Monte Bianco. Saranno trentatré gli atleti a disposizione del CT Nick Mallett e del suo staff tecnico sino al prossimo 3 agosto e che si divideranno tra la palestra di Courmayeur ed il campo di allenamento di Morgex che ospiterà per la quinta stagione gli allenamenti degli Azzurri. Della rosa di giocatori che si ritroveranno domani sera in Valle d’Aosta non faranno parte i flanker Francesco Minto e Simone Favaro ed il seconda linea Antonio Pavanello, tutti indisponibili per infortunio, mentre è stato aggiunto al gruppo il flanker Robert Barbieri. Lunedì 26, dopo i primi allenamenti mattutini in palestra, il CT Nick Mallett, lo staff tecnico ed una rappresentanza di giocatori parteciperanno alle ore 12.15 alla conferenza stampa di presentazione del raduno estivo nell’albergo che ospita la Nazionale, mentre da martedì inizieranno gli allenamenti sul campo di Morgex. Domenica 1 agosto, a partire dalla mattina, atleti e staff della Nazionale si mescoleranno per un giorno a tifosi e appassionati e, sempre a Morgex, prenderanno parte alla seconda edizione di , il torneo di touch-rugby aperto ai fans degli Azzurri che potranno così scendere in campo al fianco dei proprio beniamini e cercare di conquistare sul campo i dieci biglietti in palio per assistere al Cariparma Test Match del prossimo 20 novembre al “Franchi” di Firenze tra l’Italia e l’Australia. Venti le squadre iscritte, ognuna delle quali potrà contare sul supporto di uno o più atleti della Nazionale per aumentare la propria competitività e, soprattutto, trascorrere una mattinata all’insegna del rugby e del divertimento. Questi i trentatré atleti della Nazionale che si raduneranno domani sera in Valle d’Aosta: Avanti Matias AGUERO (Saracens, 17 caps) Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Nicola BELARDO (Partenope Napoli, esordiente)* Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 15 caps) Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 84 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo, esordiente) Carlo DEL FAVA (MPS Viadana, 45 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 5 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Fabio ONGARO (Saracens, 71 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 73 caps) Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 5 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) Trequarti Alberto BENETTIN (Petrarca Padova, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo)* Denis MAJSTOROVIC (Vibu Noceto, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Simon PICONE (Benetton Treviso, 23 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 47 caps) Sebastian RODWELL (Giunti Firenze 1931, esordiente)* Michele SEPE (MPS Viadana, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Ruggero TREVISAN (Orved San Donà)* Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 13 caps) Giovambattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)* Michael WILSON (MPS Viadana, esordiente) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

