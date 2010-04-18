Home Federazione Italiana Rugby Raduno Nazionale a Tirrenia

Raduno Nazionale a Tirrenia

di Redazione 18/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questa sera, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, per una tre-giorni di lavoro in vista dell’attività internazionale estiva che porterà gli Azzurri a sfidare in un doppio confronto, il 19 ed il 26 giugno, il Sudafrica campione del mondo in carica. Dei trentuno atleti selezionati dal Commissario Tecnico Nick Mallett, solo venticinque hanno potuto rispondere alla chiamata in Nazionale dopo il week-end di campionato. Al già indisponibile Costatino Ricciardi si sono aggiunti gli infortunati Kaine Robertson – fermatosi giovedì in allenamento con l’MPS Viadana – ed i suoi compagni di Club Michele Sepe, Josh Sole e Pablo Canavosio, tutti usciti doloranti dal match di vertice perso ieri a Monigo contro la Benetton Treviso. Infortunato nello stesso match anche il mediano di mischia dei biancoverdi Simon Picone, a sua volta costretto a rinunciare al raduno di Tirrenia. Domani pomeriggio, nel primo allenamento sul campo, ai venticinque atleti a disposizione dello staff tecnico verranno aggregati alcuni atleti in forza all’Accademia federale “Ivan Francescato” di base proprio a Tirrenia. La lista dei convocati della Nazionale Italiana Rugby è aggiornata come segue: Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)*?? Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) Francesco MINTO (Banca Monte Parma, esordiente) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Michele RIZZO (Benetton Treviso, 2 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Condividi Facebook Twitter Whatsapp