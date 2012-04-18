Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RAI SPORT, PALINSESTO 20-22 APRILE

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RAI SPORT, PALINSESTO 20-22 APRILE Roma – Questo il palinsesto di Rai Sport per il fine settimana del 20-22 aprile: Sabato 21 aprile, ore 16.00 – diretta Rai Sport 2 Eccellenza, XVIII giornata Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo Domenica 22 aprile, ore 19.00 – differita Rai Sport 2 Rabodirect PRO12, XXI giornata Benetton Treviso v Glasgow Warriors
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA A VAN NIEKERK (ROVIGO), UNA A FONTANA (REGGIO)

Articolo Successivo

DESIGNAZIONI ARBITRALI XX TURNO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019