RANKING IRB, L'ITALIA RISALE IN DECIMA POSIZIONE
di Redazione
26/11/2012
RANKING IRB, L’ITALIA RISALE IN DECIMA POSIZIONE Roma – L’International Rugby Board ha pubblicato oggi il ranking aggiornato a seguito della terza settimana della finestra internazionale di novembre: l’Italia, nonostante la sconfitta interna contro l’Australia di sabato a Firenze, risale in decima posizione con 76.24 punti, dietro all’Argentina che scende dal sesto al nono posto e davanti a Tonga ed alla Scozia, battuta in casa proprio dai tongani sabato a Murrayfield. L’Italia si conferma dunque in terza fascia (9°-12° posto) in vista del sorteggio per la composizione dei gironi per la Rugby World Cup “Inghilterra 2015” che si terrà lunedì prossimo a Londra: il sorteggio sarà disponibile in diretta streaming integrale su www.federugby.it e www.rugbyworldcup.com Il ranking IRB completo è disponibile su www.irb.com
Articolo Precedente
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA X GIORNATA
Articolo Successivo
PROGRAMMA STAMPA 26 NOVEMBRE-2 DICEMBRE 2012
Redazione