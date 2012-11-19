VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 53 del 19.11.2012

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA DOMENICA A VIADANA: RAPPORTO MEDICO

In attesa della trasferta di domenica 25 a Viadana per affrontare la capolista la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta intensifica la preparazione concentrandosi, nei primi giorni della settimana, sia sulle qualità individuali che su quelle di reparto per approfondire poi, in vicinanza della gara, le tematiche relative al gioco di squadra complessivo.

Martedì sera allenamento controllato con il Valpolicella, allenato dal rodigino Alessandro Zanella, che terminerà con un terzo tempo collettivo in Club House.

Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:

Rayno Gerber prosegue il lavoro in palestra.

Sebastiano Folla denuncia sensibili miglioramenti a livello muscolare.

Tommaso Reato è prossimo al rientro che potrebbe avvenire in coppa il 15 dicembre.

Matteo Maran ha un risentimento muscolare che dovrebbe risolversi con un po di riposo e qualche seduta di terapia.

Gatto ha sensibili miglioramenti ed è probabile il suo rientro a Viadana, si attende solo lesito di una verifica strumentale che conforti il quadro clinico.

Mhadhbi ha subito una contusione alla spalla che lo terrà lontano dal campo per un paio di settimane.

Mattia Merlo e Elvis Sevealii hanno terminato il percorso riabilitativo e sono disponibili per la trasferta a Viadana.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi