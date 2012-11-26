RAPPORTO MEDICO
di Redazione
26/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 58 del 26.11.2012
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA IN ATTESA DELLE FIAMME ORO: RAPPORTO MEDICO
A Viadana si è rivisto un Rovigo combattivo che ha saputo mettere in difficoltà gli avversari fino allo scadere del tempo di gioco.
Dalla gara non ci sono strascichi infortunistici particolari e la settimana, in attesa del prossimo incontro con le Fiamme Oro di Pasquale Presutti, servirà anche a favorire lamalgama tra Sevealii ed il resto della squadra.
Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:
Gatto, al quale in settimana era stato riscontrato un lieve residuo dello stiramento, sarà testato mercoledì per accertare i miglioramenti sperati.
Rayno Gerber continua le terapie e mercoledì 12 avrà una visita di controllo..
Matteo Ferro continua con il potenziamento e si prevede una sua disponibilità nella seconda metà di gennaio.
Tommaso Reato è sempre più presente agli allenamenti della squadra, inizierà questa settimana a fare lavoro specifico di mischia e touche.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione