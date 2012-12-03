VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 62 del 03.12.2012

SABATO IN SPAGNA PER IL TERZO TURNO DI AMLIN CHALLENGE CUP: RAPPORTO MEDICO

Sabato prossimo la Vea Femi-CZ disputerà il terzo turno di Amlin Challenge Cup e ad ospitare i rossoblù sarà la squadra spagnola, dei Paesi Baschi, del Bizkaia Gernika.

Anche questa esperienza di coppa dovrà servire alla crescita del gruppo proponendo un avversario, primo in classifica, nel suo campionato, e che contro il Perpignan ha tenuto testa ai francesi per un tempo, che si annuncia quindi agguerrito e pieno di agonismo.

La trasferta segue lincontro con le Fiamme Oro che ha visto i bersaglieri tornare alla vittoria grazie ad un secondo tempo affrontato con buona determinazione.

Dallincontro con la squadra della polizia non si hanno strascichi infortunistici gravi e la settimana servirà alla crescita del gruppo.

Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:

Bacchetti, è sofferente alla mano per un colpo ricevuto.

Sevealii presenta una ferita allavanbraccio che non dovrebbe impedirgli di essere presente.

Gatto deve graduare il lavoro durante la settimana.

Tommaso Reato è prossimo al rientro in campo.

Luke Mahoney è pronto per iniziare lattività fisica.

Calabrese soffre di uno stiramento ai flessori della coscia destra.

Pavanello ha sofferto una iperestensione al gomito destro.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa



Condividi Facebook Twitter Whatsapp