VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 52 del 12.11.2012

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA: RAPPORTO MEDICO

Questa settimana è dedicata alla preparazione atletica ed al lavoro sulle abilità individuali ed al recupero degli infortunati.

Tutti i giocatori sono impegnati intensamente per migliorare le proprie qualità tecniche rispetto alle diverse situazioni di gioco.

Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:

Luke Mahoney porta una protezione che gli permettere di riposare, restano confermate le previsioni di un paio di mesi di stop.

Matteo Ferro prosegue la riabilitazione e le terapie al ginocchio infortunato.

Rayno Gerber mercoledì ha cambiato il tutore ed ha iniziato a lavorare in palestra.

Sebastiano Folla continua lattività atletica di rinforzo muscolare.

Tommaso Reato ha intensificato la preparazione inserendo allenamenti sul contatto.

Gatto, continua le cure per lo stiramento e ha buone probabilità di rientrare a Viadana.

Mattia Merlo e Elvis Sevealii hanno terminato il percorso riabilitativo ed è probabile la loro disponibilità per la trasferta a Viadana.

Hanno dovuto rinunciare alla convocazione con la Nazionale Emergenti, Calabrese, Quaglio e De Marchi. Calabrese ha subito una forte contusione muscolare che necessita di essere assorbita con cure e qualche giorno di riposo. Quaglio ha subito una contusione al ginocchio destro. De Marchi presenta affaticamento muscolare.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi