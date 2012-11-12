RAPPORTO MEDICO
12/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 52 del 12.11.2012
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA: RAPPORTO MEDICO
Questa settimana è dedicata alla preparazione atletica ed al lavoro sulle abilità individuali ed al recupero degli infortunati.
Tutti i giocatori sono impegnati intensamente per migliorare le proprie qualità tecniche rispetto alle diverse situazioni di gioco.
Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:
Luke Mahoney porta una protezione che gli permettere di riposare, restano confermate le previsioni di un paio di mesi di stop.
Matteo Ferro prosegue la riabilitazione e le terapie al ginocchio infortunato.
Rayno Gerber mercoledì ha cambiato il tutore ed ha iniziato a lavorare in palestra.
Sebastiano Folla continua lattività atletica di rinforzo muscolare.
Tommaso Reato ha intensificato la preparazione inserendo allenamenti sul contatto.
Gatto, continua le cure per lo stiramento e ha buone probabilità di rientrare a Viadana.
Mattia Merlo e Elvis Sevealii hanno terminato il percorso riabilitativo ed è probabile la loro disponibilità per la trasferta a Viadana.
Hanno dovuto rinunciare alla convocazione con la Nazionale Emergenti, Calabrese, Quaglio e De Marchi. Calabrese ha subito una forte contusione muscolare che necessita di essere assorbita con cure e qualche giorno di riposo. Quaglio ha subito una contusione al ginocchio destro. De Marchi presenta affaticamento muscolare.
