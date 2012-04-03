Home Senza categoria RAVALLE, BUSTOS E MERLO SARANNO SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO

RAVALLE, BUSTOS E MERLO SARANNO SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO

di Redazione 03/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 104 del 03.04.2012 RAVALLE, BUSTOS E MERLO SARANNO SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO Massimiliano Ravalle, infortunatosi sabato a Iolo nell'incontro con I Cavalieri Prato, German Bustos e Mattia Merlo, infortunatisi la domenica precedente, hanno ottenuto la stessa indicazione chirurgica per risanare l'arto lesionato. Per loro il campionato è finito e l'obbiettivo è, ora, il recupero della piena funzionalità che, dopo l'intervento, passa attraverso un percorso di terapie e riabilitazione. Al termine di questo percorso è giunto Alberto Zorzi che ora sta svolgento la preparazione fisica che potrebbe renderlo disponibile nel giro di un mese. Nei prossimi giorni svolgeranno lavoro differenziato tutti gli altri infortunati (Bacchetti, Ceglie, Cristiano, Montauriol, Pedrazzi, Scholtz e Tumiati) che si prevede siano disponibili a rientrare in gruppo, per la preparazione della sfida agli aquilani, al massimo all'inizio della prossima settimana. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

