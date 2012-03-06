Loading...

RAVALLE E ZORZI HANNO RIPRESO A CORRERE

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 93 del 06.03.2012 RAVALLE E ZORZI HANNO RIPRESO A CORRERE Ad inizio settimana si riscontra la seguente situazione sanitaria. Hanno cominciato la ripresa della corsa sia Ravalle, dopo l'intervento di meniscectomia, che, soprattutto, Zorzi, dopo il lungo stop dovuto all'intervento di ricostruzione del crociato anteriore. Bacchetti, contusione miotendinea sovrarotulea destra, e Cristiano, lieve elongazione pre-inserzionale dei flessori della coscia destra, stanno partecipando al ritiro a Tirrenia con la Nazionale Emergenti e saranno valutati al ritorno a casa. Sulla via del recupero, anche se non ancora a completa disposizione, Wilson, Ciochina e Montauriol. Per gli altri atleti visitati dal medico dott. Giovanni Greggio (Pedrazzi, Quaglio, Bustos, Maran e Tumiati) solo problemi di tipo post-traumatico lieve e/o muscolare. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Redazione

Redazione

