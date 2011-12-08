Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RAVALLE FERMO FINO A GENNAIO

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 49 del 8.12.2011 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA: RAVALLE FERMO FINO A GENNAIO Massimilano Ravalle, infortunatosi a Calvisano e sostituito nel secondo tempo, è stato sottoposto ad indagine ecografica che ha confermato lo stiramento a carico della giunzione miotendinea dell'adduttore lungo della coscia dx. Dovrà stare fermo almeno 3 settimane prima di riprendere la corsa. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ACCADEMIE U18, DOMANI A LE PONTET AMICHEVOLE CONTRO LA FRANCIA &acirc;

Articolo Successivo

PRIMA CHIAMATA PER ODIETE E CAMPAGNARO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019