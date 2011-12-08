Home Senza categoria RAVALLE FERMO FINO A GENNAIO

RAVALLE FERMO FINO A GENNAIO

di Redazione 08/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 49 del 8.12.2011 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA: RAVALLE FERMO FINO A GENNAIO Massimilano Ravalle, infortunatosi a Calvisano e sostituito nel secondo tempo, è stato sottoposto ad indagine ecografica che ha confermato lo stiramento a carico della giunzione miotendinea dell'adduttore lungo della coscia dx. Dovrà stare fermo almeno 3 settimane prima di riprendere la corsa. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp