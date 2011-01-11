Loading...

RBS 6 NAZIONI 2011, LUNEDI

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2011

Roma – La FIR informa che Nick Mallett, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale, ufficializzerà nella giornata di lunedì 17 gennaio la lista dei ventiquattro atleti convocati per le prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2011, che opporranno gli Azzurri all’Irlanda (Roma, Stadio Flaminio – sabato 5 febbraio) e all’Inghilterra (Twickenham – sabato 12 febbraio).
