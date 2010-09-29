Loading...

RBS 6 NAZIONI 2011, ULTIMI GIORNI PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

29/09/2010

[gallery] RBS 6 NAZIONI 2011, ULTIMI GIORNI PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI Roma ' Ultimi giorni per gli appassionati che desiderano sottoscrivere un abbonamento per i tre incontri interni della Nazionale Italiana Rugby nell'RBS 6 Nazioni 2011. La campagna abbonamenti della FIR si concluderà  alla mezzanotte di lunedì 4 ottobre, rimane quindi meno di una settimana per i tifosi che non vogliono correre il rischio di perdere l'opportunità  di assistere alle partite di Parisse e compagni al Flaminio di Roma contro l'Irlanda (I giornata, sabato 5 febbraio), il Galles (III giornata, sabato 26 febbraio) e contro la Francia dominatrice dell'ultima edizione (IV giornata, sabato 12 marzo), risparmiando al tempo stesso il 20% sul costo dei singoli tagliandi. Martedì 5 ottobre, a partire dalle ore 10.00, la FIR porrà  in vendita i biglietti per le singole partite. Gli abbonamenti all'RBS 6 Nazioni 2011 possono essere sottoscritti tramite i vari canali messi a disposizione del distributore autorizzato Lottomatica Italia Servizi: -    Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ ) -    www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito . -    Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13  
