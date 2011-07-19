RBS 6 NAZIONI 2012, 2500 ABBONAMENTI GIA&acirc;

RBS 6 NAZIONI 2012, 2500 ABBONAMENTI GIAâ
di Redazione
19/07/2011
[gallery] RBS 6 NAZIONI 2012, 2500 ABBONAMENTI GIA’ STACCATI IN SOLI SEI GIORNI Roma – Oltre quattrocento abbonamenti al giorno: anche in piena estate la campagna di sottoscrizioni per l’edizione 2012 dell’RBS 6 Nazioni marcia a ritmi elevati. Dopo soli sei giorni dalla messa in vendita degli abbonamenti per assistere alle due gare interne della Nazionale nel Torneo 2012, per la prima volta in programma allo Stadio Olimpico di Roma, la FIR informa che sono già duemilacinquecento i tifosi che hanno deciso di seguire gli Azzurri tanto nella seconda giornata dell’11 febbraio, contro l’Inghilterra, che nel match conclusivo del 17 marzo contro la Scozia. La possibilità di risparmiare il 20% sul prezzo dei singoli biglietti per le due partite e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con prezzi a partire a partire da 5€ per gli U14 e da 18€ per gli interi, assistendo a condizioni vantaggiose al più prestigioso Torneo rugbistico dell’Emisfero Nord, rappresenta l’indiscusso punto di forza della campagna di sottoscrizioni lanciata dalla FIR, che proseguirà sino al prossimo 17 ottobre quando verranno posti in vendita i singoli tagliandi. I canali di vendita per la campagna abbonamenti RBS 6 Nazioni 2012 sono i seguenti: - Acquisto online su www.listicket.it - Ricevitorie LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS, numero verde 892.982 Ulteriori informazioni sono disponibili su ticket.federugby.it Questi i prezzi degli abbonamenti per le gare interne dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2012, con un risparmio del 20% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le due partite interne in calendario: Tribuna Monte Mario Bassa Intero - 140€ Ridotto (U14) – 112€ Tribuna Monte Mario Media Intero - 80€ Ridotto (U14) – 64€ Tribuna Tevere Bassa/Media Intero - 112€ Ridotto (U14) – 90€ Tribuna Tevere Alta Intero - 64€ Ridotto (U14) – 51€ Curve/Distinti Nord-Sud bassi Intero - 40€ Ridotto (U14) – 32€ Tribuna Monte Mario alta Intero – 18€ Ridotto – 5€
