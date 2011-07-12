Home Senza categoria RBS 6 NAZIONI, ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA L'EDIZIONE 2012

RBS 6 NAZIONI, ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA L'EDIZIONE 2012

di Redazione 12/07/2011

RBS 6 NAZIONI, ALLO STADIO OLIMPICO L'EDIZIONE 2012 DOMANI MATTINA VIA ALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che gli incontri interni della Squadra Nazionale nell'RBS 6 Nazioni 2012 verranno disputati allo Stadio Olimpico di Roma. La decisione è stata assunta dalla FIR in sinergia con il CONI e Roma Capitale, che supporteranno la Federugby nell'organizzazione dell'evento. L'Italia affronterà nel 2012 l'Inghilterra nella seconda giornata del Torneo, sabato 11 febbraio, e la Scozia sabato 17 marzo, nel turno conclusivo della manifestazione. "Dopo undici anni diamo l'arrivederci allo Stadio Flaminio, un impianto che ci ha regalato momenti indimenticabili a cominciare dall'esordio contro la Scozia del 5 febbraio 2000, per portare il più antico e prestigioso Torneo del rugby internazionale sul palcoscenico più importante dello sport italiano. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del CONI Gianni Petrucci ed al Sindaco di Roma Gianni Alemanno per essersi adoperati a far sì che la prossima edizione dell'RBS 6 Nazioni possa disputarsi all'Olimpico e per averci garantito il proprio supporto. Sono sicuro che, tutti insieme, riusciremo ad organizzare due straordinari appuntamenti sportivi in una cornice all'altezza delle grandi cattedrali europee del rugby. La scelta dell'OIimpico non può che essere per il rugby italiano una sfida entusiasmante per il 2012 e speriamo di poter ritrovare nei prossimi anni uno Stadio Flaminio pienamente rispondente alle specifiche richieste dal 6 Nazioni" ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi. La campagna abbonamenti per le due gare interne dell'Italia nell'RBS 6 Nazioni 2011 prenderà il via domani, mercoledì 13 luglio, e si concluderà alla mezzanotte di lunedì 17 ottobre.

