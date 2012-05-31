Home Senza categoria RBS 6 NAZIONI ALL'OLIMPICO SINO AL 2015

RBS 6 NAZIONI ALL'OLIMPICO SINO AL 2015

di Redazione 31/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER GLI EVENTI INTERNAZIONALI FIR PROSEGUE SINERGIA CON IL CONI, RBS 6 NAZIONI ALL’OLIMPICO SINO AL 2015 Roma – Una struttura interna sempre più attenta all’organizzazione ed alla valorizzazione grandi eventi internazionali, orientata a proseguire sulla scia dei recenti, positivi riscontri ottenuti nel corso dell’RBS 6 Nazioni 2012 per sviluppare non solo l’immagine del rugby in Italia ma anche per garantire una solida piattaforma di ulteriore crescita per l’intero movimento. Gli oltre centoventicinquemila spettatori che l’11 febbraio ed il 17 marzo hanno affollato gli spalti dello Stadio Olimpico di Roma in occasione degli incontri interni della Squadra Nazionale rappresentano per la FIR non solo un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza sul quale andare a costruire i grandi eventi internazionali che attendono l’Italrugby nel prossimo triennio, a cominciare dai Cariparma Test Match che a novembre 2012 porteranno all’Olimpico gli All Blacks neozelandesi campioni del mondo, proseguendo con le tre edizioni a venire dell’RBS 6 Nazioni che, in partnership con CONI Servizi S.p.A., continueranno ad essere ospitate nell’inimitabile cornice dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico. L'incarico di responsabile per il progetto triennale legato all’RBS 6 Nazioni ed agli appuntamenti internazionali allo Stadio Olimpico di Roma è stato affidato dal Presidente Dondi e dal Consiglio Federale a Pier Luigi Bernabò che sarà impegnato, dopo i lusinghieri risultati ottenuti nella recente edizione del 6 Nazioni, a dare continuità al processo virtuoso avviato con l’edizione 2012 del Torneo. Giulio Donati ha rilevato in quota società la posizione lasciata vacante da Bernabò, che ha rassegnato le dimissioni da Consigliere Federale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp