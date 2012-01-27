Home Senza categoria RBS 6 NAZIONI, DOMANI GLI AZZURRI NEL CENTRO DI ROMA

RBS 6 NAZIONI, DOMANI GLI AZZURRI NEL CENTRO DI ROMA

di Redazione 27/01/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RBS 6 NAZIONI, DOMANI GLI AZZURRI NEL CENTRO DI ROMA APPUNTAMENTO PER I TIFOSI A GALLERIA ALBERTO SORDI DALLE 14.30 Roma – Ad una settimana dalla sfida inaugurale dell’RBS 6 Nazioni, il 4 febbraio allo Stade de France di Parigi, gli atleti della Nazionale Italiana Rugby incontreranno i propri tifosi domani sabato 28 gennaio nel corso di una sessione autografi organizzata – con il supporto di Roma Capitale – nella suggestiva di Galleria Alberto Sordi a Piazza Colonna, nel centro della Capitale che si accinge ad accogliere il debutto casalingo del nuovo CT Jacques Brunel l’11 febbraio allo Stadio Olimpico. Alla sessione autografi in programma domani alle 14.30 in una delle location più suggestive della Capitale parteciperanno lo staff tecnico dell’Italrugby e tutti gli atleti al momento impegnati presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti” in preparazione alle prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2012. Un’occasione per rafforzare ancor di più il legame tra l’Italrugby e la città di Roma e, soprattutto, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutte le età che potranno incontrare gli Azzurri e farsi firmare autografi sulle cartoline messe a disposizione dalla FIR. Nota per le redazioni Nel corso della sessione autografi di sabato 28 gennaio a Galleria Alberto Sordi gli atleti della Squadra Nazionale saranno a disposizione dei media per il quotidiano incontro-stampa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp