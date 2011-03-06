RBS 6 NAZIONI, Squadra Nazionale incontrerà appassionati e tifosi
di Redazione
06/03/2011
GLI AZZURRI DOMENICA AL CENTRO COMMERCIALE DI MINUCCIANO Roma – Una rappresentanza di atleti della Squadra Nazionale incontrerà appassionati e tifosi domenica 6 marzo alle ore 15.30, presso il Centro Commerciale Naturale di Minucciano a Roma, prima di dare inizio in serata al ritiro di preparazione al test-match di sabato 12 marzo al Flaminio contro la Francia, quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni ed ultima apparizione casalinga degli Azzurri nel Torneo. Alla sessione di autografi in programma presso i negozi di Piazza Minucciano parteciperanno il pilone Andrea Lo Cicero, il tallonatore Carlo Festuccia e le seconde linee Santiago Dellapè e Valerio Bernabò, quest’ultimo originario proprio del quartiere di Roma-Nord. L’appuntamento con gli Azzurri chiude la serie di incontri tra gli atleti della Nazionale ed i supporters dell’Italia che hanno caratterizzato il 6 Nazioni 2011 della Capitale e che fanno parte del progetto di comunicazione sviluppato da FIR con il sostegno della Confcommercio romana.
GLI AZZURRI DOMENICA AL CENTRO COMMERCIALE DI MINUCCIANO
