RBS 6 NAZIONI, SUPERATI I 50.000 BIGLIETTI PER ITALIA v INGHILTERRA

di Redazione 12/01/2012

[gallery] ITALIA v INGHILTERRA, SUPERATA QUOTA 50.000 BIGLIETTI ALL’OLIMPICO Roma – Oltre cinquantamila biglietti già staccati per il match dell’11 febbraio contro l’Inghilterra, esordio stagionale dell’Italrugby davanti al pubblico di casa, nella partita che segnerà la prima volta dell’RBS 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma. Lo ha annunciato stamane, visibilmente soddisfatto, il Presidente della FIR Giancarlo Dondi nel corso del workshop dedicato al torneo ospitato presso la tribuna autorità del prestigioso impianto della Capitale. Al seminario sono intervenuti, al fianco del massimo dirigente del rugby italiano, il direttore degli impianti di CONI Servizi S.p.A. e del comitato di gestione del 6 Nazioni Diego Nepi, il direttore del dipartimento sport di Roma Capitale Bruno Campanile ed il consigliere federale Pierluigi Bernabò, coordinatore del torneo per conto di FIR. A caratterizzare l’incontro di questa mattina, unitamente alla campagna di comunicazione “All’Olimpico atterra il grande rugby” sviluppata da FIR con Havas Sport Italia, sono state le porte da rugby allestite per l’occasione sul prato dell’Olimpico: “Mi sono venuti i brividi quando ho visto uno stadio importante come questo con i pali del rugby” ha detto Dondi. “E' un premio, un passo in avanti a dimostrazione della grande crescita del nostro sport in Italia. Ora l'augurio è di poter riempire questa struttura, che speriamo possa diventare la nostra casa anche in futuro” Tra gli obiettivi della FIR e di CONI e Roma Capitale – che affiancano la Federazione nella nuova sfida del 6 Nazioni all’Olimpico – quello di far vivere non solo ai tifosi presenti allo Stadio ma all’intera città l’atmosfera unica del Torneo: “Il Villaggio Terzo Tempo allo Stadio dei Marmi – ha aggiunto Dondi – sarà un evento nell’evento, una cornice che non ha eguali al mondo: i tifosi italiani ed i nostri ospiti potranno vivere al Parco del Foro Italico un’esperienza unica e grazie ai supporti messi a disposizione da Roma Capitale la presenza del Torneo in città sarà, nei prossimi mesi, capillare come mai in passato”.

