Il Rugby Banco di Brescia è pronto per Udine

Serie A – Girone 1 – V giornata 31.10.10 – ore 14.30 ST Telecomunicazioni Udine v Rugby Banco di Brescia arb Colantonio (L’Aquila) Seconda trasferta consecutiva per il Rugby Banco di Brescia che domenica affronterà allo Stadio Otello Gerli l'Udine Rugby. I bianco-azzurri non hanno digerito la sconfitta di Roma ma il morale dello spogliatoio è comunque alto come dichiara Luigi Castiglia, pilone e Capitano del Brescia per questa sfida: "Stiamo bene e siamo pronti per questa importante partita, i punti presi nella settimana scorsa bruciano ancora - bruceranno a lungo - ma è un dolore che può far bene. Sia chiaro siamo molto motivati ma la rabbia per una sconfitta come quella con le Fiamme Oro ci da uno sprone, uno stimolo in più. In questa settimana ci siamo allenati bene, ci siamo caricati e non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo. A Udine dovremo giocare con molta attenzione, senza lasciarci ingannare dalla loro posizione in classifica: nelle precedenti stagioni l'Udine è sempre stata una buona squadra, un avversario temibile. I'obiettivo è imporre il nostro gioco, adattandoci in fase difensiva all'avversario ma cercando di sfruttare la fluidità e dinamicità dei nostri giovani, alla mia età (mercoledì prossimo saranno 39 anni) corro poco, cerco però di dare in altro modo il mio contributo ma i ragazzi dovranno "volare"". In attesa dell'allenamento di questa sera ecco i convocati da Sans: 15 SECCHI VILLA 14 CUDICIO 13 VARELLA 12 GABBA (V. CAP) 11 FEDERZONI 10 RUFFOLO 9 BOSIO 8 CUELLO 7 RIZZOTTO 6 ROMANO 5 PISTOT 4 PEDRAZZANI 3 CASTIGLIA (CAP) 2 CAIRO 1 BERGAMINI a disposizione DAMASCO, AZZINI, ANSELMI, PALEARI, CERRI, MASTROCOLA, PINTOSSI, PIETRASANTA