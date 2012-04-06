Home Senza categoria RECUPERO BASSON E INTERVENTI CHIRURGICI DEGLI INFORTUNATI

di Redazione 06/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 106 del 06.04.2012 RECUPERO BASSON E INTERVENTI CHIRURGICI DEGLI INFORTUNATI Si comincia a chiarire il percorso terapeutico di Stefan Basson: la natura dei danni subiti fa ritenere che siano necessari circa quindici-venti giorni per recuperare l'estremo sudafricano. Gli sforzi dello staff medico e fisioterapico della società sono rivolti a mettere il giocatore in condizione di partecipare alla decisiva sfida a Padova nell'ultima giornata della stagione regolare. Sul fronte dei tre gravi infortunati degli ultimi giorni (Bustos, Merlo e Ravalle) si registrano delle novità positive. Nella cena di mercoledì scorso il Presidente Zambelli aveva espresso la difficoltà a far fronte agli anticipi dei costi degli interventi chirurgici necessari al recupero degli atleti rossoblu. Una difficoltà legata al particolare momento finanziario della Società che vede le casse vuote sul finire della stagione. La ricerca di un percorso possibile che garantisse la necessaria tempestività agli interventi presso una degli migliori strutture sanitarie specialistiche, ha permesso di trovare un accordo che prevede l'esborso, da parte della Rugby Rovigo Delta, solo di una parte del costo complessivo e saldo dietro liquidazione dell'infortunio da parte dell'assicurazione. Nulla dovranno quindi anticipare i giocatori interessati. Il Presidente, rammaricato per alcune interpretazioni giornalistiche su questa circostanza, oltre che ringraziare l'Istituto Galeazzi e il dott. Roberto Pozzoni per la pronta disponibilità, è il più felice per questa soluzione e rinnova gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli attori del rugby polesano. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

