Red&Blu in semifinale contro Treviso
di Redazione
11/04/2010
Nello spareggio Play Off del massimo campionato di Serie A Femminile, la Red&Blu Rugby ha battuto nettamente il Mustang Pesaro con il punteggio di 51-12 (p.t. 31-00). Le ragazze del presidente Mattoccia affronteranno nella semifinale scudetto la Benetton Treviso con gare di andata e ritorno. Il primo match si giocherà in casa della Red&Blu domenica 18 aprile.
Articolo Precedente
Coppe europee
Articolo Successivo
SERIE A – XIX TURNO
Redazione