Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Red&Blu in semifinale contro Treviso

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Nello spareggio Play Off del massimo campionato di Serie A Femminile, la Red&Blu Rugby ha battuto nettamente il Mustang Pesaro con il punteggio di 51-12 (p.t. 31-00). Le ragazze del presidente Mattoccia affronteranno nella semifinale scudetto la Benetton Treviso con gare di andata e ritorno. Il primo match si giocherà in casa della Red&Blu  domenica 18 aprile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Coppe europee

Articolo Successivo

SERIE A – XIX TURNO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012