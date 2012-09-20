Home REGGIO, LA FORMAZIONE PER L'ESORDIO CONTRO IL PETRARCA

REGGIO, LA FORMAZIONE PER L'ESORDIO CONTRO IL PETRARCA

di Redazione 20/09/2012

RUGBY REGGIO, SCELTO IL XV PER LA SFIDA INAUGURALE CONTRO IL PETRARCA Finora è stato il tempo delle sofferte delusioni, quando l’avversario scelto si è rivelato troppo distante (leggi Calvisano o Viadana), o delle speranze nuovamente rifiorite (vittoria nell’Adidas Cup); ma alla fin fine pur sempre di impegni amichevoli si trattava. Da sabato invece tutto cambia: comincia il campionato vero, quello d’”Eccellenza”, e i voti stavolta finiranno dritti in pagella, o classifica che dir si voglia. L’inizio, per il Rugby Reggio, non sarà certo dei più agevoli, dovendo andare a far visita (ore 16, Centro Sportivo “Memo Geremia”) a quel Petrarca Padova che nel suo palmares può vantare qualcosa come 12 titoli tricolori, più coppe varie a bizzeffe. Per l’occasione Sandro Ghini, nuovo tecnico rossonero, non si nasconde dietro dichiarazioni di facciata: “Conosciamo bene, e stimiamo, la forza e l’esperienza dei nostri avversari. Ma quel che posso garantire è che in questi due mesi abbiamo lavorato bene, sia sul piano tecnico che atletico. E l’elemento che più mi fa sperare è la constatazione che è stato creato un gruppo, entusiasta e coeso. Per cui sono certo che ce la giocheremo. Detto questo, non voglio allo stesso tempo illudere nessuno: il nostro primo obiettivo rimane la salvezza; ma tra tre/quattro giornate di campionato non è detto che sia possibile fissarne altri, appena un po’ più ambiziosi”. Questa la formazione annunciata: Castagnoli; Daupi, Mantovani, Carbone, Mora; Fontanesi, Cigarini; Mannato (cap), Vaki, Torlai; Perrone, Pulli; Lanfredi, Bigi, Fontana a disposizione: Rizzelli, Scalvi Giovanni, Orabona, Delendati, Scalvi Filippo, Bricoli, Russotto, Shinomiya

Redazione