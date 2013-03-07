REGGIO RUGBY, LA FORMAZIONE CHE SFIDERA' VIADANA
di Redazione
07/03/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
IL REGGIO RUGBY IN TRASFERTA A VIADANA
Presentarsi nella tana del lupo senza tutte le prelibatezze possibili nel cestino, tali almeno da poterlo in parte chetare, può far correre il
rischio di finire sbranati. E’ quanto potrebbe capitare ai nostri rossoneri nella trasferta che sabato pomeriggio (stadio Zaffanella, ore 15) li
vedrà opposti ai tutti-neri del Viadana, dominatori indiscussi del campionato dall’alto dei loro 13 successi contro una sola sconfitta..
Perché al più difficile impegno del girone di ritorno il Rugby Reggio dovrà avvicinarsi, obtorto collo, senza diversi dei suoi pezzi pregiati: a
cominciare da Viliami Vaki, fermo per almeno altre due settimane, proseguendo col mediano di mischia titolare, Alberto Cigarini, fino a “Rambo”
Torlai e a diversi dei suoi piloni; tanto da rendere complicata la stessa composizione della panchina.
Tutto questo non deve comunque suonare come resa anticipata. “Anzi – sprona Ghini – questi momenti di evidente difficoltà dovranno essere
vissuti come banchi di prova del carattere, se davvero vogliamo ipotizzare un futuro sempre più vicino ai vertici del nostro massimo campionato”.
Questa allora la probabile formazione reggiana: Malneek, Russotto, Castagnoli, Mantovani, Giannotti, Bricoli, Daupi, Perrone, Mannato, De Bruin,
Delendati, Pulli, Rizzelli, Bigi, Lanzano. Tutta da costruire, al momento, la linea dei rincalzi.
Renato Ballabeni
Ufficio Stampa Rugby Reggio
[email protected] ( mailto:[email protected] )
[email protected] ( mailto:[email protected] )
347-2287887
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
IL REGGIO RUGBY IN TRASFERTA A VIADANA
Presentarsi nella tana del lupo senza tutte le prelibatezze possibili nel cestino, tali almeno da poterlo in parte chetare, può far correre il
rischio di finire sbranati. E’ quanto potrebbe capitare ai nostri rossoneri nella trasferta che sabato pomeriggio (stadio Zaffanella, ore 15) li
vedrà opposti ai tutti-neri del Viadana, dominatori indiscussi del campionato dall’alto dei loro 13 successi contro una sola sconfitta..
Perché al più difficile impegno del girone di ritorno il Rugby Reggio dovrà avvicinarsi, obtorto collo, senza diversi dei suoi pezzi pregiati: a
cominciare da Viliami Vaki, fermo per almeno altre due settimane, proseguendo col mediano di mischia titolare, Alberto Cigarini, fino a “Rambo”
Torlai e a diversi dei suoi piloni; tanto da rendere complicata la stessa composizione della panchina.
Tutto questo non deve comunque suonare come resa anticipata. “Anzi – sprona Ghini – questi momenti di evidente difficoltà dovranno essere
vissuti come banchi di prova del carattere, se davvero vogliamo ipotizzare un futuro sempre più vicino ai vertici del nostro massimo campionato”.
Questa allora la probabile formazione reggiana: Malneek, Russotto, Castagnoli, Mantovani, Giannotti, Bricoli, Daupi, Perrone, Mannato, De Bruin,
Delendati, Pulli, Rizzelli, Bigi, Lanzano. Tutta da costruire, al momento, la linea dei rincalzi.
Renato Ballabeni
Ufficio Stampa Rugby Reggio
[email protected] ( mailto:[email protected] )
[email protected] ( mailto:[email protected] )
347-2287887
Articolo Precedente
MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER L'INCONTRO CASALINGO CONTRO LE FIAMME ORO
Articolo Successivo
REGGIO RUGBY, LA FORMAZIONE CHE SFIDERA' VIADANA
Redazione