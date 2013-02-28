REGGIO RUGBY, LA PROBABILE FORMAZIONE PER CHE SFIDERA' MOGLIANO
di Redazione
28/02/2013
IL REGGIO RUGBY PRONTO AD OSPITARE MOGLIANO E’ di nuovo campionato. Messe nella cartellina “dimenticatoio” le grigie immagini di Italia-Galles, cupe quanto il cielo romano di sabato scorso, è tempo di guardare avanti e, complice una previsione meteo che dice: “sabato tempo sereno sulla Canalina”, di apprestarci a vivere un bel pomeriggio di rugby. Ospiti dei nostri rossoneri (calcio di inizio alle 15) saranno i leoni a strisce orizzontali del Marchiol Mogliano, squadra di metà classifica che però non ha rinunciato del tutto al sogno di poter agganciare la zona play-off (è lì, a portata di una sola vittoria). Impegno importante dunque, al quale Sandro Ghini si avvicina con la consueta umile sicurezza: “Considero il Mogliano facente parte, per capacità tecniche e organizzazione sociale, del gruppo delle grandi del campionato. Quindi massimo rispetto per la squadra di Umberto Casellato. Ma abbiamo già saputo offrire in passato belle prestazioni proprio negli incontri ritenuti più ostici, e conto davvero che i ragazzi sappiano ripetersi sugli stessi livelli. Purtroppo non ci sta aiutando la sorte, che proprio in settimana, tra infortuni e stati influenzali, ha riempito l’infermeria. Per cui una formazione probabile, salvo ulteriori defezioni dell’ultima ora, potrebbe essere questa: Malneek, Castagnoli, Mantovani, Silva, Giannotti, Bricoli, Daupi, Vaki, De Bruin, Scalvi Filippo, Delendati, Pulli, Rizzelli, Scalvi Giovanni, Lanzano. Con a disposizione: Orabona, Bigi, Lanfredi, Perrone, Bezzi, Fontanesi, Cigarini, Russotto”. Renato Ballabeni Ufficio Stampa Rugby Reggio [email protected] ( mailto:[email protected] ) [email protected] ( mailto:[email protected] ) 347-2287887
