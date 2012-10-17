RESTANO 12.000 BIGLIETTI
di Redazione
17/10/2012
CARIPARMA TEST MATCH, UN MESE AGLI ALL BLACKS: RESTANO 12.000 BIGLIETTI SINO AL 16 NOVEMBRE ATTIVA LA PROMOZIONE 1+3 PER LE SFIDE DELL’OLIMPICO Roma – Un mese esatto ad Italia v All Blacks, tappa centrale dei Cariparma Test Match 2012 che il prossimo 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma metterà gli Azzurri di Jacques Brunel di fronte ai Campioni del Mondo della Nuova Zelanda. A trentun giorni dal calcio d’inizio (ore 15.00, diretta tv La7) la Federazione Italiana Rugby informa che sono circa sessantamila i biglietti ceduti in prevendita e che rimangono disponibili per l’acquisto i settori di Monte Mario bassa, Tribuna Tevere alta, Distinti e Curve per un totale di dodicimila biglietti ancora acquistabili sia online su www.listicket.it che presso le ricevitorie LIS attive sull’intero territorio nazionale. CLICCA QUI PER LA BIGLIETTERIA UFFICIALE FIR Proprio la promozione “1+3”, che a partire da 37€ offre ai tifosi la possibilità di assistere non solo alla sfida contro i tuttineri ma anche alle tre sfide interne dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2013 e di entrare a far parte del club “Azzurro XV”, sta riscuotendo presso il pubblico un successo tale da spingere la FIR a prolungare l’offerta sino al 16 novembre, vigilia di Italia v Nuova Zelanda: una chance senza precedenti per poter vivere in prima persona, a prezzi particolarmente vantaggiosi, tutti i prossimi appuntamenti di Parisse e compagni allo Stadio Olimpico di Roma. “I tifosi della Nazionale, gli appassionati vecchi e nuovi, stanno rispondendo con entusiasmo ad un’offerta che vuole valorizzare il rapporto tra la Nazionale ed il suo pubblico, offrendo a tutti la possibilità di vivere la grande festa del rugby internazionale ad un prezzo contenuto in un momento tanto particolare per l’economia del nostro Paese. Considerati i numeri di abbonamenti 1+3 già venduti in questi mesi e la grande accoglienza che i tifosi hanno riservato a questa promozione – ha dichiarato Pierluigi Bernabò, responsabile organizzativo dei test internazionali nella Capitale – la decisione di estendere sino alla vigilia della partita con gli All Blacks queste tariffe speciali riservate ai settori di Curva e Distinti ci è sembrato il modo migliore per continuare ad avvicinarci al grande pubblico in vista dell’RBS 6 Nazioni”.
