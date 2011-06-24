Home Senza categoria RESTO A ROVIGO

RESTO A ROVIGO

di Redazione 24/06/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 123 del 24.06.2011 JEAN-FRANÇOIS MONTAURIOL: RESTO A ROVIGO Jean-François Montauriol ha deciso: anche il prossimo anno vestirà la maglia del Rovigo. Sentito telefonicamente il giocatore italo-francese ha affermato: "In questi giorni ho valutato l'opportunità di fare una nuova esperienza in Celtic o nel campionato francese. Non sono mancate le offerte, ma dopo una attenta analisi ho ritenuto che a Rovigo fosse rimasto qualcosa da concludere. Nella scorsa stagione abbiamo fatto, insieme, un grande campionato che, purtroppo, non si è concluso come speravamo. A Rovigo mi trovo bene sia con la città che con la Società. I compagni sono meravigliosi ed assieme a loro voglio contribuire a costruire una squadra ancora più forte." La Rugby Rovigo Delta, da parte sua, è felice della conclusione di questa situazione di stallo. Nel campionato appena concluso Jean-François Montauriol ha dato ripetute prove di qualità tecniche superiori dimostrandosi spesso decisivo e comunque sempre inattaccabile sotto il profilo dell'impegno. Anche quest'ultima decisione dimostra il suo attaccamento alla maglia rossoblu e tutti siamo felici nel saperlo ancora parte di questa grande famiglia. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

