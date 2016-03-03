Rete del Dono: Spingi e Dona!

Rete del Dono è un portale per la raccolta di donazioni, con lo scopo di favorire e finanziare progetti sociali no profit di ONP. Nasce nel 2011 e ha raccolto oltre 2,5 milioni di Euro di fondi. Il mondo dello sport è la sua nuova linfa vitale: moltissimi gli sportivi che promuovono l'iniziativa, ma anche le società. Nel mondo del rugby citiamo Romagna Rugby ad esempio, che si è prodigata in divertenti iniziative. L'ultima leva del crowdfunding è invece il mondo del running: centinaia di persone che associano la sfida sportiva con la beneficenza, trasformandola in una sfida solidale. In questo 2016 i prossimi appuntamenti che legano la corsa e Rete del Dono saranno:

We for Wo-men Marathon 2016

Milano Marathon

Maratona di Roma

Maratona di Padova

La Mezza di Genova

Parlando di corsa, guardate il video della Milano City Marathon del 2013: https://www.youtube.com/watch?v=DyTUTyUjz-s Tu a quale parteciperai? E se proprio non ti va di correre ti ricordo che si può partecipare anche come azienda. Infatti oltre il 15% dei Fundraiser attivi sono aziende, che hanno contribuito al 7% del totale raccolto.