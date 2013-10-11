Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RETTIFICA PETRARCA RUGBY

Redazione Avatar

di Redazione

11/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY

Ci scusiamo per l'errore, la partita Rovigo-Petrarca è in programma DOMENICA
13 ottobre alle 16, e non sabato come erroneamente comunicato
Cordiali saluti

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; PER IL PRIMO DERBY DI STAGIONE

Articolo Successivo

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 096-2013

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019