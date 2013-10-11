RETTIFICA PETRARCA RUGBY
11/10/2013
PETRARCA RUGBY
Ci scusiamo per l'errore, la partita Rovigo-Petrarca è in programma DOMENICA
13 ottobre alle 16, e non sabato come erroneamente comunicato
Cordiali saluti
