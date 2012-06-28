Home Senza categoria RHYS LENARDUZZI, UN UTILITY BACK PER ROVIGO

RHYS LENARDUZZI, UN UTILITY BACK PER ROVIGO

di Redazione 28/06/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 136 del 28.06.2012 RHYS LENARDUZZI, UN UTILITY BACK PER ROVIGO La Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta ha trovato un accordo con Rhys Lenarduzzi, un giovane (1990) utility-back italo-australiano di esuberante presenza fisica ed in grado di ricoprire più ruoli. Una scelta importante che ricade su un giocatore, con esperienze sia nel rugby a 13 che nel rugby a 15, dotato di grande potenzialità e molto interessante in prospettiva futura. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

