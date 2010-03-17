Riapre la Club House dello stadio Mario Battaglini
di Redazione
17/03/2010
La Femi-Cz Rugby Rovigo è lieta di annunciare che in occasione della finale di Coppa Italia di domenica 21 marzo finalmente verrà riaperta la Club House dello stadio Mario Battaglini, la cui gestione è ora affidata a tempo indeterminato alla Rugby Rovigo. Dopo anni di gestioni diverse e mesi di chiusura la storica casetta torna a vivere con l’intento di fornire un servizio a tutte le società e a tutti i fruitori dello stadio rodigino. Al suo interno saranno organizzati i pranzi pre partita, i terzi tempi, e una serie di eventi con i giocatori e i supporters della palla ovale rodigina e polesana. La Rugby Rovigo riprende quindi le redini della gestione di un settore fondamentale dell’impianto, la Club House è infatti parte del patrimonio dello stadio e della storia rossoblu, per questo la società ci tiene a far sì che venga integrata sempre di più con iniziative che la valorizzino al massimo e ne consentano il pieno sfruttamento. Si cercherà di farla diventare il punto di aggregazione per tutti gli sportivi, non solo della palla ovale.
