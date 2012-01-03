RICHIESTE ACCREDITO STAMPA GARE ESTERNE
03/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 03.01.2012 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 3 gennaio 2012 RBS 6 NATIONS 2012: RICHIESTE ACCREDITO STAMPA GARE ESTERNE Cari colleghi, vi segnalo di seguito le modalitÃ di richiesta accredito stampa per le gare esterne dellâItalia nel torneo âRBS 6 Nations 2012â. FRANCIA vs. ITALIA, Parigi, Stade de France, sabato 4 febbraio 2012, ore 15.30 Per richiedere lâaccredito stampa Ã¨ necessario inviare entro il 28.01.12 e-mail di richiesta al seguente indirizzo: [email protected] allegando una foto tessera in format .jpg, specificando ruolo (es. giornalista carta stampata, web, agenzia di stampa, commentatore radio, fotografo, etc) e testata. Contatto: Hombeline Cabiron Union des Journalistes de Sport en France Tel: (+33) 1 45 84 83 20 [email protected] www.ujsf.fr ( http://www.ujsf.fr ) IRLANDA vs. ITALIA, Dublino, Aviva Stadium, sabato 25 febbraio 2012, ore 13.30 (orario locale) Per richiedere lâaccredito stampa Ã¨ necessario registrarsi attraverso il sistema di accredito on line predisposto dalla IRFU, raggiungibile al seguente indirizzo web: www.irishrugby.ie/accreditation ( http://www.irishrugby.ie/accreditation ) Contatto: Grainne Fulham Irish Rugby Football Union Tel: (+353) 1 647 3867 [email protected] www.irfu.ie ( http://www.irfu.ie/ ) GALLES vs. ITALIA, Cardiff, Millennium Stadium, sabato 10 marzo 2012, ore 14.30 (orario locale) Per richiedere lâaccredito stampa Ã¨ necessario registrarsi attraverso il sistema di accredito on line predisposto dalla WRU, raggiungibile al seguente indirizzo web: http://www.westgatepr.co.uk/accreditation ( http://www.westgatepr.co.uk/accreditation ) Contatto: Peter Griffin Westgate Sport Agency [email protected] Tel: (+44) 2920 668 268 LâUfficio stampa della FIR rimane a disposizione per ogni eventuale necessitÃ . Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
