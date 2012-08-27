RIDOTTA LA FRATTURA A SEBASTIANO FOLLA
di Redazione
27/08/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Comunicato stampa n. 15 del 26.08.2012
Nella giornata odierna, valutato l'infortunio del giocatore Sebastiano Folla, l'equipe ortopedica dell'ospedale rodigino, in accordo con il medico sociale dott. Giovanni Greggio, ha ritenuto opportuno procedere alla riduzione della frattura patita la settimana scorsa.
L'intervento, eseguito dal dott. Paolo Friemel, responsabile della Struttura Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dellAzienda ULSS 18 di Rovigo, è pienamente riuscito e potrà consentire al giocatore il completo recupero funzionale con la possibilità di anticipare i tempi inizialmente previsti.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Redazione