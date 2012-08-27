Loading...

RIDOTTA LA FRATTURA A SEBASTIANO FOLLA

27/08/2012

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 15 del 26.08.2012
 
RIDOTTA LA FRATTURA A SEBASTIANO FOLLA
 
Nella giornata odierna, valutato l'infortunio del giocatore Sebastiano Folla, l'equipe ortopedica dell'ospedale rodigino, in accordo con il medico sociale dott. Giovanni Greggio, ha ritenuto opportuno procedere alla riduzione della frattura patita la settimana scorsa.
 
L'intervento, eseguito dal dott. Paolo  Friemel, responsabile della Struttura Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dellAzienda ULSS 18 di Rovigo, è pienamente riuscito e potrà consentire al giocatore il completo recupero funzionale con la possibilità di anticipare i tempi inizialmente previsti.
 
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
