VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 15 del 26.08.2012

RIDOTTA LA FRATTURA A SEBASTIANO FOLLA

Nella giornata odierna, valutato l'infortunio del giocatore Sebastiano Folla, l'equipe ortopedica dell'ospedale rodigino, in accordo con il medico sociale dott. Giovanni Greggio, ha ritenuto opportuno procedere alla riduzione della frattura patita la settimana scorsa.

L'intervento, eseguito dal dott. Paolo Friemel, responsabile della Struttura Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dellAzienda ULSS 18 di Rovigo, è pienamente riuscito e potrà consentire al giocatore il completo recupero funzionale con la possibilità di anticipare i tempi inizialmente previsti.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi