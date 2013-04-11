RIENTRA HALANGAHU NELL'ULTIMA TRASFERTA STAGIONALE DELLE ZEBRE SABATO A CARDIFF.
di Redazione
11/04/2013
Parma – Ultima sessione di allenamento stamane per i convocati delle Zebre che prenderanno parte all’ultima trasferta stagionale. Domani la partenza per il Galles dove sabato alle 15.30 italiane all’Arms Park di Cardiff le Zebre scenderanno in campo contro i Blues nel 20esimo turno della RaboDirect PRO12. Rispetto alla formazione che ha ben figurato sfiorando la vittoria due settimane fa a Parma contro Edimburgo, rientra l’australiano Halangahu –al recupero dopo 4 turni di stop per un problema muscolare- mentre sono costretti al forfait Buso, Geldenhuys e Ryan; mentre Bergamasco non recupera dal colpo subito proprio contro gli scozzesi. All’andata a Novembre la formazione di coach Phil Davies s’impose a Parma per 14-7 in una gara molto tesa giocata durante il periodo dei test match autunnali. Come allora i Blues non sono in lotta per i playoff del campionato celtico e vengono da tre sconfitte interne consecutive davanti al pubblico di casa che congederanno per la stagione 2012/2013 proprio nell’occasione di sabato. Congedo sicuro invece quello del nazionale gallese Roberts che l’anno prossimo si aggregherà al Racing Metro a Parigi dopo ben 8 stagioni con la maglia dei Blues. Nei trequarti lo staff tecnico schiera Trevisan per l’indisponibile Buso ad estremo, confermando nuovamente la coppia di ali Sinoti-Sarto. Dopo la buona prova contro Edimburgo che gli è valsa il titolo di migliore in campo, Venditti parte ancora da centro insieme all’altro reduce dall’ultimo Sei Nazioni con la maglia dell’Italia, Garcia. In mediana rientra Halangahu all’apertura mentre a dirigere il pack come mediano di mischia partirà Chillon. Negli avanti confermata interamente la terza linea composta da Sole, Ferrarini e Van Schalkwyk a numero 8. Il sudafricano è il metaman dei bianconeri in RaboDirect PRO12 con sei segnature in diciotto presenze. In seconda linea Van Vuren prende il posto di Geldenhuys al fianco di capitan Bortolami, mentre in prima linea la novità è l’argentino Leibson che prende il posto di Ryan a fianco dei confermati Aguero e Giazzon. Ecco la formazione delle Zebre che sabato 13 Aprile scenderà in campo all’Arms Park di Cardiff per sfidare i Blues alle 15.30 italiane : 15 Ruggero TREVISAN* 14 Leonardo SARTO* 13 Giovanbattista VENDITTI* 12 Gonzalo GARCIA 11 Sinoti SINOTI 10 Daniel HALANGAHU 9 Alberto CHILLON* 8 Andries VAN SCHALKWYK 7 Filippo FERRARINI* 6 Josh SOLE 5 Marco BORTOLAMI (cap) 4 Michael VAN VUREN 3 Luciano LEIBSON 2 Davide GIAZZON 1 Matias AGUERO A disposizione : 16 Carlo FESTUCCIA 17 Andrea DE MARCHI 18 Salvatore PERUGINI 19 Nicola BELARDO* 20 Filippo CRISTIANO 21 Tito TEBALDI 22 Alberto CHIESA* 23 Matteo PRATICHETTI All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Non disponibili per infortunio: Mauro BERGAMASCO, Paolo BUSO, Nicola CATTINA, Filippo CAZZOLA*, Carlo FAZZARI*, Quintin GELDENHUYS, Luca REDOLFINI, Dave RYAN, Arbitro : Lloyd Linton (Scottish Rugby Football Union) alla sua prima direzione nella competizione Assistenti: Tim Hayes e Julian Smith (entambi Wales Rugby Union) Citing Commissioner: Aurwel Morgan (Wales Rugby Union) La partita non è prodotta dalla televisione gallese e non sarà trasmessa in Italia. Diretta testuale sull’account twitter ufficiale delle Zebre ( @ZebreRugby ( https://twitter.com/ZebreRugby )) Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
CROCIATI IN TRASFERTA A PADOVA
Articolo Successivo
NAZIONALE 7S UNDER 20: CONVOCATO FEDERICO D'ANGELO PER GLI EUROPEI IN SPAGNA
Redazione