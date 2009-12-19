Home Senza categoria Rimandata a domani la partita tra Femi-Cz Rugby Rovigo e Rugby Club Toulon

Rimandata a domani la partita tra Femi-Cz Rugby Rovigo e Rugby Club Toulon

di Redazione 19/12/2009

A seguito dell’abbondante nevicata che ha completamente ricoperto il campo di gioco dello stadio Mario Battaglini, si è reso necessario il rinvio del match tra Femi-Cz Rugby Rovigo e Rugby Club Toulon valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010. Al termine della riunione tra i vertici delle due società a cui erano presenti i presidenti, i direttori generali, team manager e allenatori è stata presa la decisione di giocare domani (domenica 20 dicembre) alle 14 sempre allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Questo fermo restano la condizione necessaria del via libera da parte dell’arbitro, il quale domani mattina effettuerà un check per valutare la praticabilità del campo prima di stabilire se sarà possibile giocare o meno. In ogni caso la Femi-Cz Rugby Rovigo deve fornire una soluzione alternativa, che è stata individuata nel campo di Treviso, con la società biancoverde che ha dato la propria disponibilità a ospitare l’evento. In questo caso la partita sarà anticipata a partire dalle 12.30. La Femi-Cz Rugby Rovigo, comunque, conferma l’assoluta necessità dell’aiuto di tutti i suoi tifosi e appassionati che da domani mattina alle 6 potranno aiutare nelle operazioni di sgombero del manto nevoso dal campo. Questo aiuto sarà fondamentale per giocare sul mitico terreno di gioco rodigino e dare ai nostri giocatori tutto il sostegno che meritano.

