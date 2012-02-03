Loading...

RINVIATO L'INCONTRO FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 76 del 03.02.2012 RINVIATO L'INCONTRO FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO Vista l'ordinanza del Comune di Rovigo che comunica l'inagibilità dell'impianto Battaglini e la relazione del sopralluogo effettuato dall'arbitro preposto, la COG ha rinviato la gara d'Eccellenza Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta vs. Rugby Reggio, prevista per domenica 5 febbraio p.v., a data da destinarsi. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Redazione

Redazione

